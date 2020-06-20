Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в Украине есть тренд на политиков с опытом, а "новые лица" не разбираются в сложных системах.

Об этом Арахамия заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова у Савика Шустера".

"И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, "новые лица, новый человек, он разберется" и пр. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах. Если это сложная система", - сказал он.

Напомним, 18 июня, Комитет Рады отклонил кандидатуру ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки Украины. Раньше он баллотировался в депутаты Черниговского областного совета.

Между тем, проект постановления о назначение Шкарлета министром образования инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль.