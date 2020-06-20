Юрист Андрей Портнов заявил, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова незаконно закрыла три дела против бывшего президента страны Петра Порошенко. Юрист сказал, что такое решение генпрокурора будет обжаловано в суде.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все три объявленные Венедиктовой решения о закрытии инициированных нашей командой уголовных дел в отношении Порошенко являются незаконными и будут обжалованы в суде", - сообщил Портнов.

Отметим, что все три дела, которые закрыла Венедиктова (касательно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия), в свое время были открыты по заявлениями Андрея Портнова.

Ранее "Страна" писала, что по заявлению людей Филарета против Порошенко завели уголовное дело за Томос.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований объявило первое подозрение экс-президенту.

Его подозревают в незаконном назначение в Службу внешней разведки Сергея Семочко в конце июля 2018 года.

Однако суд по избранию меры пресечения перенесли на июль. После этого Венедиктова рассказала, что в отношении Порошенко уже закрыты три дела.