В Украине растет число заразившихся коронавирусом. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 20 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 35 825 человек. За сутки заболел 841 житель страны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО.

Так, всего с начала эпидемии заразились 35 825 человек. Умерли от коронавируса 994 украинца. За сутки число летальных случаев увеличилось на 9.

Выздоровели от Covid-19 с начала эпидемии 16 406 украинцев (+373 за сутки).  Больше всего зараженных за сутки обнаружили во Львовской области, однако по общему количеству заболевших  по-прежнему лидирует Черновицкая область с 4 268 случаями коронавируса. 

Статистика заражения коронавирусом на 20 июня. Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, Кличко допускает возврат строгого карантина в Киеве из-за большого числа случаев коронавируса.

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