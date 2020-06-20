Данные на 20 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 35 000
По состоянию на утро субботы, 20 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 35 825 человек. За сутки заболел 841 житель страны.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО.
Так, всего с начала эпидемии заразились 35 825 человек. Умерли от коронавируса 994 украинца. За сутки число летальных случаев увеличилось на 9.
Выздоровели от Covid-19 с начала эпидемии 16 406 украинцев (+373 за сутки). Больше всего зараженных за сутки обнаружили во Львовской области, однако по общему количеству заболевших по-прежнему лидирует Черновицкая область с 4 268 случаями коронавируса.
Напомним, Кличко допускает возврат строгого карантина в Киеве из-за большого числа случаев коронавируса.
Также мы писали, что Кабмин опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля.