В Украине спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий на выходных и об опасности, которая возникает в стране в связи с этим. Возможны грозы, град и шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так с субботы, 20 июня, и до понедельника, 22-го числа, в Украине, кроме восточной части, будут грозы. Кроме того, днем в отдельных районах ожидается град и шквальный ветер до 15-20 м/с.

"20 июня ночью в Карпатах, днем в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди", - предупреждают спасатели.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео, как в центре Киева от непогоды падали деревья и плавали машины.

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