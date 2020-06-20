Киев может вернуть строгий карантин из-за того, что в городе высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Карантин можно ослаблять при уровне заболеваемости в 12 человек на 100 тысяч населения. В столице сейчас этот показатель 15.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения, - Ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель", - сказал Кличко.

Он добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

"Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - Ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева.

Видео: YouTube/Shuster online

Ранее "Страна" писала, что с понедельника в Украине изменятся показатели готовности областей к ослаблению карантина.

Также мы рассказывали, что Кличко грозится закрывать заведения Киева за нарушения карантина.