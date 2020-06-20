В "ЛНР" сообщили о смерти и ранении мирных жителей во время обстрелов населенного пункта Золотое-5 и села Березовское в пятницу, 19 июня.

Об этом сообщают сайты "республики".

Так, по данным "главы администрации" Первомайска Николая Токарева, обстрел Золотого-5 произошел около 14:30 пятницы, 19 июня. В результате по адресу улица Почтовая, 34 на месте погиб 64-летний Петр Петрович Шульга. 50-летняя Наталья Васильевна Шульга получила ранение грудной клетки.

По данным Токарева, также также получил ранение проживающий на улице Производственная 50-летний мужчина. В "ЛНР" обвиняют ВСУ и заявляют, что, скорее всего, была использована тяжелая артиллерия.

Кроме того, сообщается, что в 15:20 в результате обстрела со стороны населенного пункта Орехово по Березовскому с применением БМП-2 получил ранение мужчина 1982 года рождения, проживающий на улице Камышеваха. Предварительный диагноз: осколочное ранение шеи и грудного отдела позвоночника.

По поводу обстрелов "глава республики" Пасечник уже обратился к Зеленскому.

"Вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир. В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской народной республики", — заявил Пасечник.



Напомним, по данным доклада ООН, более 80% жертв артобстрелов на Донбассе - мирные жители "ДНР" и "ЛНР".

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