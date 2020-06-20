В Кривом Роге произошел пожар на территории рынка. Сообщение о возгорании поступило в спасателям 19 июня в 22:37. Горел Центральный рынок на улице на улице Серафимовича.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Огнем были охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами. Уничтожено 22 торговых павильона. Общая площадь пожара составила 240 м.кв.

Видео: YouTube/Головне Управління

Пожар локализовали к 23:44 и ликвидировали в 00:40. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

На месте работали 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Фото: ГСЧС

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