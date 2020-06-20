Из-за осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине без электричества остались 179 населенных пунктов в 4 областях. Сейчас бригады облэнерго пытаются починить линии электропередач и восстановить поставку электричества на местах. Больше всего пострадала Черниговская область.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Черниговская - 101, Киевская - 49, Сумская - 23 и Житомирская - 6", - сообщают спасатели.

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