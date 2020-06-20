В субботу, 20 июня, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Сухо будет только в восточных регионах.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Укргидрометцентра.

Дожди с грозами, переходящие в ливни, ожидаются в западных регионах. Так, во Львове, Тернополе, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Черновцах осадки будут самыми интенсивными. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +22...+25 градусов, ночью - +14...+18 градусов.

Похожая синоптическая картина ожидается в центральных, южных и северных областях Украины. Правда, грозовые дожди здесь не будут переходить в ливни. А днем будет немного теплее: +26...+29 градусов. Ночью температура опустится до +17...+20 градусов.

А вот на востоке страны будет жарко и сухо. Днем температура воздуха поднимется до +28...+32, ночью ожидается +16...+19 градусов.

Карта погоды на 20 июня. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, непогода минувшей ночью оставила без света 179 населенных пунктов в Украине.

Также мы писали, что, по прогнозу синоптика, жара в Украине спадет только к следующей неделе.