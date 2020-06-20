В трех американских штатах - Флорида, Техас и Аризона - второй день подряд фиксируют рекордно высокое число заражений коронавирусом.

Об этом сообщает издание The Hill.

Бывший руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готтлиб заявил, что у упомянутых штатов "еще есть неделя или две, чтобы принять меры для взятия сложившейся ситуации под контроль".

"Они находятся на грани выхода из-под контроля", - считает эксперт.

Готтлиб добавил, что рост числа заражений стоит называть не иначе как вспышками.

Губернаторы штатов полагают, что рост числа зараженных связан с увеличением количества тестов. Специалисты-эпидемиологи с ними соглашаются, но называют другие причины ухудшения ситуации: преждевременную отмену ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

В пятницу утром в Аризоне было зафиксировано 3 246 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 2 519 случаях инфицирования.

В четверг вечером Техас заявил о 3 516 новых пациентах с подтвержденным коронавирусом. В среду сообщалось о 3 129 случаях.

Согласно официальным данным, во Флориде 3 822 человека получили положительные результаты теста на COVID-19. Ранее рекорд составлял 3 207 случаев заражения за одни сутки.

В Украине в последние дни тоже резко растет число инфицированных коронавирусом. "Страна" разбиралась, почему.

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