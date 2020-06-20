Контрабандисты пытались провезти через границу с Россией более тонны кедровых орехов и сушеного манго. Оторвавшись от пограничников, одна машина застряла в кювете, после чего нарушители решили бросить товар и сбежать.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На рассвете у государственной границы, недалеко от населенного пункта Артельное, что на Харьковщине, пограничный наряд заметил два автомобиля. При приближении пограничников к транспортным средствам для проверки, неизвестные на автомобилях сразу обратились в бегство. Вскоре, в ходе поисковых мероприятий, пограничники обнаружили автомобили беглецов, которые те покинули неподалеку. Оставленные нарушителями два автомобиля - "Рено Дастер" и "Фольксваген Т4" были без номерных знаков, при этом, "Рено" находился в кювете", - указано в сообщении.

Так, при обыске автомобилей, было найдено 900 кг кедрового ореха и 441 кг сушеного манго, незаконно привезенных из РФ. Общая стоимость товара оценивается в 896 тысяч гривен. Отмечается, что во время бегства мужчины забыли в машинах документы, что облегчит установление лиц и их поиск.

Контрабандисты пытались переправить из России более тонны орехов и сухофруктов, но сбежали. Видео: YouTube / ГПСУ

Напомним, 20-летний житель Закарпатья с положительным ПЦР-тестом на коронавирус пытался выехать на заработки в Словакию и отправил на самоизоляцию всю смену пограничников. При этом парень знал, что тест на Covid-19 у него положительный, но был уверен, что это как раз подтверждает его здоровье, а о заболевании говорит отрицательный результат. Эту историю рассказал в соцсети журналист из Ужгорода Виталий Глагола.

Как сообщала "Страна", подошло к концу досудебное расследование в отношении пограничников, причастных к незаконному задержанию Михаила Саакашвили во время его перемещения в Польшу.