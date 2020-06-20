Китайские ученые исследовали, как долго держится иммунитет у перенесших коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что через восемь недель у большинства людей уровень антител значительно снижается. Особенно быстро это происходит у бессимптомных пациентов - у 40% из них антитела вовсе перестают выявлять.

Об этом сообщает CNBC.

Сотрудники Медицинского университета Чуцина наблюдали 37 пациентов из китайской провинции Ваньчжоу с бессимптомным течением Covid-19. Ученые сравнили реакцию их антител с иммунным ответом 37 зараженных, у которых проявлялись симптомы. Как оказалось, пациенты без симптомов обладают более слабым иммунным ответом, чем те, у кого присутствовали ярко выраженные признаки.

За восемь недель наблюдения содержание антител снизилось у 81% бессимптомных больных и у 62% носителей с симптомами Covid-19. Причем показатель антител у 40% бессимптомных переболевших и у 12,9% людей с симптомами снизился до невыявляемого уровня.

Из результатов исследования следует, что повторное заражение - это просто вопрос времени, так как устойчивый иммунитет к вирусу, особенно у бессимптомно переболевших, не вырабатывается. А временного иммунитета хватает не более, чем на 2-3 месяца.

Эти результаты ставят под сомнение принципиальную возможность выработки популяционного иммунитета к коронавирусу и полную победу над SARS-CoV-2. По мнению авторов исследования, их работа может побудить мировых лидеров переосмыслить введение так называемых паспортов иммунитета.

Что такое паспорт иммунитета, "Страна" рассказывала раньше.

Мы также приводили данные другого исследования, авторы которого выяснили, сколько людей должны переболеть и умереть, чтобы выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.