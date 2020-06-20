"Есть шанс потерять страну". Лукашенко объяснил, почему не намерен быть демократичным во время акций протеста
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне пригрозил России найти замену их газу, заявил, что не станет поступать демократично в случае с протестами, так как в таком случае может "потерять страну".
Об этом он заявил на совещании в эфире местного телеканала "Беларусь 1".
"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси. Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", - заявил он.
По словам главы республики, он положил всю жизнь на то, чтобы поддерживать независимости страны (от кого - он не уточнил - ред.), так что никому не позволит ее сломать.
"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило. Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", - добавил Лукашенко.
Стоит отметить, что президентские "выборы" в Беларуси пройдут 9 августа. Накануне Лукашенко призвал распустить правительство, чтобы "завоевать доверие избирателей" перед выборами.
Напомним, как банкир Виктор Бабарико, которого изначально задержали за езду на пассажирском сидении, стал главным соперником Лукашенко и сколько раз власти задерживали его за оппозицию нынешнего президента.
Как сообщала "Страна", в Минске выстроилась многокилометровая протестная очередь у пикетов, на которых собирались подписи за соперников Александра Лукашенко на августовских президентских выборах. Это акция в поддержку активистов и политиков, задержанных в ходе президентской избирательной кампании. "Цепь солидарности" из двух тысяч человек начала формироваться на проспекте Независимости около у пикетов кандидатов в президенты Юрия Губаревича, Николая Козлова, Ольги Ковальковой. "Сегодня белорусы стали в очередь за свободой и потребовали к себе достойного отношения", - писали СМИ.
Также "Страна" писала, что Лукашенко, в свою очередь, боится действовать демократично и прямо признает, что в таком случае может "потерять страну".