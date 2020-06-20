Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне пригрозил России найти замену их газу, заявил, что не станет поступать демократично в случае с протестами, так как в таком случае может "потерять страну".

Об этом он заявил на совещании в эфире местного телеканала "Беларусь 1".

"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси. Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", - заявил он.

По словам главы республики, он положил всю жизнь на то, чтобы поддерживать независимости страны (от кого - он не уточнил - ред.), так что никому не позволит ее сломать.

"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило. Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", - добавил Лукашенко.

Стоит отметить, что президентские "выборы" в Беларуси пройдут 9 августа. Накануне Лукашенко призвал распустить правительство, чтобы "завоевать доверие избирателей" перед выборами.

Напомним, как банкир Виктор Бабарико, которого изначально задержали за езду на пассажирском сидении, стал главным соперником Лукашенко и сколько раз власти задерживали его за оппозицию нынешнего президента.

Как сообщала "Страна", в Минске выстроилась многокилометровая протестная очередь у пикетов, на которых собирались подписи за соперников Александра Лукашенко на августовских президентских выборах. Это акция в поддержку активистов и политиков, задержанных в ходе президентской избирательной кампании. "Цепь солидарности" из двух тысяч человек начала формироваться на проспекте Независимости около у пикетов кандидатов в президенты Юрия Губаревича, Николая Козлова, Ольги Ковальковой. "Сегодня белорусы стали в очередь за свободой и потребовали к себе достойного отношения", - писали СМИ.

Также "Страна" писала, что Лукашенко, в свою очередь, боится действовать демократично и прямо признает, что в таком случае может "потерять страну".