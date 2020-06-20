Полиция Днепропетровской области опубликовала фото оперативника Дарвина Потуданского, который погиб в пятницу при задержании преступника. Также коллеги написали слова сочувствия его близким.

Пост о погибшем оперативнике появился в Facebook полиции Днепропетровской области.

Ранее пресс-служба полиции сообщала, что Дарвину было 26 лет. В новом посте уточняется, что ему было 30.

В полиции отметили, что оперуполномоченный Шевченковского отделения проявил настоящий героизм и мужество при задержании вооруженного преступника.

"Для всех полицейских государства гибель Дарвина - это тяжелая потеря, которую мы разделяем с родными нашего коллеги. Скорбим вместе с близкими погибшего полицейского и склоняем головы в скорби", - написали пресс-служба.

Как сообщала "Страна", получив смертельное ранение и истекая кровью, Дарвин сумел обезоружить преступника и надеть на него наручники.