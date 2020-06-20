У опубликованного 19 июня Кабинетом министров постановления о продлении адаптивного карантина до 31 июля была более жесткая версия. В итоговом варианте из нее исчезли несколько ограничений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее в документе был пункт о запрете работы заведений общепита, торгово-развлекательных центров, гостиниц и баз отдыха, учреждений культуры, мест для развлечений и фитнес-центров. В виде исключения кафе и ресторанам разрешалось обслуживать четверых посетителей за столиком на улице с дистанцией между столиками 1,5 м. В опубликованной же версии запрещается только работа детских учреждений для оздоровления и отдыха.

Кроме того, в раннем варианте запрещалось проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек. Исключение делалось для работы госорганов и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных, тренировок профессиональных спортивных клубов командных видов спорта, а также экскурсионного обслуживания групп в количестве до 50 человек.

В обновленном постановлении остался только запрет на проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). На организатора мероприятия возложили ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м.

Ранее "Страна" рассказывала, какие рекомендации дал Кабмин украинскому бизнесу на время карантина в постановлении.

Напомним, решение продлить карантин, который должен был завершиться 22 июня, правительство приняло 17 июня.