Пользователи сети опубликовали фото необычного облака в форме ядерного гриба, которое зависло над Киевом.

Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Странная тучка, вам так не кажется?", - написано в сообщении.

Напомним, в 100 километрах от Киева хотят построить хранилище отработанного ядерного топлива. Журналисты "Страна" узнали, что думают об этом местные жители.

Как сообщала "Страна", в 2017 году в Балаклее прогремел новый мощный взрыв. Это увидели телезрители телеканала 112 Украина во время прямого включения с места событий. В небо поднялось огромное облако по форме напоминающее ядерный гриб. Уже позднее удалось узнать, что стало причиной взрыва.