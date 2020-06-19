Центральный банк России понизил ключевую ставку на один процент - до 4,5% годовых. Понижение происходит впервые за пять лет. Кроме того, новый показатель стал минимальным за всю историю режима таргетирования инфляции, действующего в РФ с 2013 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Такое существенное снижение в последний раз было в 2015 году. Тогда совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку c 17 до 15% годовых.

Основными причинами понижения в этом году стало обострение экономических проблем на фоне эпидемии коронавируса, карантина и падения цен на нефть.

"Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли", - описали в Центробанке сложившуюся ситуацию в экономике страны.

В банке считают, что сокращение ВВП во втором квартале будет более существенным, чем ожидалось ранее. По итогам года ВВП снизится на 4-6%, предсказывает ЦБ.

Ключевая ставка - это минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Как писала "Страна", накануне начала коронавирусного кризиса специалисты оценивали состояние экономики Российской Федерации как наиболее стабильное, чем когда-либо.

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