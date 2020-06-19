Прокуратура направила в суд обвинение в отношении двух жителей Киева, которые ограбили 81-летнего пенсионера в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 2 направлено в суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых жителей столицы, которые совершили нападение на 81-летнего пенсионера и завладели его сбережениями. Преступление произошло утром 03.04.2020 в частном секторе Дарницкого района города Киева. В условиях карантина и ограниченного движения общественного транспорта преступники более чем 5 часов шли пешком к дому потерпевшего с целью наживы", - указано в сообщении.

По прибытии, они проникли в дом старика, избили и связали его, после чего украли около 40 тысяч гривен, которые тот откладывал с пенсии, личные вещи, и сбежали.

За разбой с проникновением в дом, похищение документов и оставление в опасности им грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Александровской клинической больнице Киева, которая расположена на на улице Шелковичной и сейчас активно принимает больных с коронавирусом, случилась кража. Ее жертвой стал 81-летний пациент. У мужчины преклонных лет украли 80 тысяч гривен. Деньги ему передали родственники на лечение.

Как сообщала "Страна", вооруженный 38-летний мужчина ворвался в храм, украл пасхальный хлеб и скрылся - теперь ему грозит до 12 лет ограничения свободы с конфискацией имущества. Инцидент произошел в Кировоградской области