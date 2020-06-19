Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что имя кандидата от власти в мэры Киева будет озвучено через несколько недель. По его словам, рассматриваются несколько претендентов.

Об этом он рассказал в интервью, которое вышло на телеканала "Украина 24".

"Среди потенциальных кандидатов есть не только представители депутатского корпуса. У нас уже был первый раунд встреч с президентом всех вероятных кандидатов от "Слуги народа", мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом", - спрогнозировал чиновник.

По мнению Тимошенко, главная борьба на выборах мэра Киева развернется между действующим городским головой Виталием Кличко и представителем партии "Слуга народа".

"Все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Но мы понимаем, что второй тур, фактически, будет. Будем надеяться, что представитель "Слуги народа" победит и станет руководителем столицы", - сказал он.

Замглавы Офиса президента добавил, что Киеву нужен действительно хороший менеджер, потому что у города огромный бюджет, но эти деньги "куда-то немного деваются".

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле Кличко лидировал в рейтинге кандидатов на пост мэра Киева.

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