Задержаны хулиганы, избившие водителя столичного трамвая за требование надеть маску
Парням, которые избили киевского водителя трамвая за требование надеть маски при использовании общественного транспорта, предъявили подозрение.
Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.
"Киевской местной прокуратурой № 4 сообщено о подозрении трем молодым людям, которые напали на водителя трамвая в ответ на его просьбу надеть защитные маски. Инцидент произошел вечером 3 июня 2020 на трамвайной остановке на ул. Курнатовского в Днепровском районе столицы", — сказано в сообщении.
Отмечается, что компания людей пыталась зайти в трамвай без защитных масок, после чего последовало логичное требование водителя трамвая. Однако пассажиры спровоцировали конфликт и начали драку, в которую пришлось вмешаться другим пассажирам.
Сейчас парням 1981, 1983 и 1984 года рождения сообщили о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, совершенное группой лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве водитель трамвая потребовал от пассажиров не входить в салон без масок. В ответ разгневанные жители столицы его избили. Инцидент произошел на трамвайном маршруте №33к. Так, на остановке "Улица Петра Запорожца" водитель трамвая сделал замечание пассажирам, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ на это неизвестные напали на водителя, избили его и скрылись с места происшествия.
Как сообщала "Страна", в Днепре из-за гриппа и ОРВИ власти начали обрабатывать антисептиками салоны общественного транспорта. Водителям рекомендуется работать в масках и менять их каждые три часа.