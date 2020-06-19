Парням, которые избили киевского водителя трамвая за требование надеть маски при использовании общественного транспорта, предъявили подозрение.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 4 сообщено о подозрении трем молодым людям, которые напали на водителя трамвая в ответ на его просьбу надеть защитные маски. Инцидент произошел вечером 3 июня 2020 на трамвайной остановке на ул. Курнатовского в Днепровском районе столицы", — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания людей пыталась зайти в трамвай без защитных масок, после чего последовало логичное требование водителя трамвая. Однако пассажиры спровоцировали конфликт и начали драку, в которую пришлось вмешаться другим пассажирам.

Сейчас парням 1981, 1983 и 1984 года рождения сообщили о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, совершенное группой лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве водитель трамвая потребовал от пассажиров не входить в салон без масок. В ответ разгневанные жители столицы его избили. Инцидент произошел на трамвайном маршруте №33к. Так, на остановке "Улица Петра Запорожца" водитель трамвая сделал замечание пассажирам, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ на это неизвестные напали на водителя, избили его и скрылись с места происшествия.

Как сообщала "Страна", в Днепре из-за гриппа и ОРВИ власти начали обрабатывать антисептиками салоны общественного транспорта. Водителям рекомендуется работать в масках и менять их каждые три часа.