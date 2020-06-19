Медсестра из Тульской области Надежда Жукова, которая проснулась известной во всем мире после появления в соцсетях ее снимка в прозрачном защитном костюме и бикини, стала моделью российского бренда спортивной одежды Zasport. В преддверии Дня медика, который в России отмечают 21 июня, бренд сделал с ней фотосессию для рекламной кампании новой коллекции.

Кадры из фотосессии появились в Instagram бренда.

Как отметили сотрудники компании, внезапно свалившаяся популярность не изменила жизни 23-летней Надежды. Она по-прежнему хочет работать и помогать людям, а ее главная цель - поступить в медицинский институт и стать врачом.

Только для фотосессии девушка согласилась на время сменить медицинский халат на спортивный костюм и фитнес-экипировку.

Жукова рассказала представителям Zasport о свой работе медсестрой.

"Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Многие больные узнают меня по фразе "на здоровье", которую я обычно произношу вместо "спасибо" и "до свидания". И еще говорят, что у меня легкая рука: уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу", - сказала девушка.

Она добавила, что не была готова ко всеобщему вниманию и что ее стали донимать звонками незнакомые люди.

"Я просто не брала трубку на незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться", - сказала она.

Надежда поблагодарила коллег, которые поддержали ее после публикации известного снимка в бикини, который вызвал не только восторги, но и порицания.

"Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме. Это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить", - описала ощущения Жукова.

В компании Zasport намерены привлекать Надежду к участию в социальных активностях.

Как сообщала "Страна" из-за нарушения требований к медицинской одежде Надежде официально вынесли замечание в региональном Минздраве.

После этого за медсестру вступилась главврач ее больницы.