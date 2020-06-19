Власти Кипра открывают КПП и пешеходные пропуски между регионами страны для граждан и законных резидентов. Произойдет это 21 июня, впервые с начала карантина.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства Панайотис Сентонас, передает Ekirikas.

"Граждане и легальные резиденты Кипра смогут свободно передвигаться по контрольно-пропускным пунктам с 21 июня при условии предъявления доказательств, что они не заражены вирусом", - заявил он.

По его словам, тест нужно пройти не боле, чем за 72 часа перед пересечением границы, а время от времени исполнительные власти будут проводить тестирование на улице выборочно. По словам Сентонаса, карантин может быть возобновлен в случае ухудшения заболеваемости коронавирусом. Особенно это касается северного региона ,который восстановил авиасообщение с Турцией.

Напомним, власти Кипра одобрили план действий по возобновлению работы аэропортов Ларнаки и Пафоса.

Как сообщала "Страна", Кипр восстановит авиасообщение с 19 странами. Воздушное пространство откроют для государств, где ситуация с коронавирусом контролируемая. Украины в этом перечне нет.