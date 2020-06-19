Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об угрозе России, которую несет Польша в сотрудничестве с НАТО.

Об этом он рассказал в эфире российского "Первого канала".

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, - это представляет угрозу для нас", - заявил он.

Также Песков отметил, что приближение НАТО к границам страны вызывает чувство опасности, поэтому Россия постепенно принимает меры "ради безопасности".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который озвучил планы альянса на ближайшее будущее, рассказал об отношении военно-политического блока к сотрудничеству между Китаем и Россией. По мнению руководства альянса, оно может иметь последствия для безопасности НАТО.

Как сообщала "Страна", Минобороны США провело отработку действий военных частей и подразделений различных родов войск на случай ядерного удара России по странам НАТО.