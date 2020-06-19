Успел застегнуть наручники. Полиция сообщила первые подробности гибели оперативника при задержании в Днепре
Полиция раскрыла первые подробности гибели своего сотрудника в Днепре. Молодой правоохранитель был застрелен на Запорожском шоссе при задержании преступника, совершившего ранее разбойное нападение.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Сегодня утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным раздали приметы злоумышленника и описание автомобиля.
Как пишет пресс-служба, полицейские Шевченковского отделения на Запорожском шоссе увидели подходящую под описание машину. Для установления личности водителя правоохранители решили доставить его в отделение полиции в своем автомобиле.
Однако злоумышленник внезапно достал пистолет Макарова прямо во время движения авто и выстрелил в одного из полицейских, который сидел рядом. Тяжело раненому сотруднику удалось выхватить оружие у нападающего. Истекая кровью, он надел на него наручники и умер.
Погибшему оперуполномоченному Шевченковского отделения полиции Дарвину Потуданскому было всего 26 лет.
Ранее "Страна" писала, что в Днепропетровской области мужчина застрелил полицейского и спрятал его тело в багажник своей машины.
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