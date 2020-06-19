В Минздраве рассказали, как будут вводить грядущее ужесточение карантина. По его словам, жесткий ограничений по всей стране пока что не ожидается.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала "Интер".

"С 22 июня прописываются этапы входа в более жёсткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трёх дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности. Говорить о жёстком карантине на территории страны сейчас преждевременно, надо выполнять все рекомендации министерства здравоохранения", - сказал он.

По его словам, пока что не идет речи о жестком общенациональном карантине, как это было в начале пандемии - достаточно просто прислушиваться к советам Минздрава. Однако вполне реально ужесточение ограничительных мер на региональном или городском уровне.

Кроме того, главсанврач рассказал, что в Украине сейчас нет проблем с загруженностью больничных коек. Однако в Киеве ситуация не такая радужная: заболеваемость растет и многие пациенты нуждаются в госпитализации.

"Тенденция говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжёлым течением", - добавил Ляшко.

Напомним, Украина установила очередной антирекорд по числу новых зараженных коронавирусом (за сутки Covid-19 выявили у 829 человек). Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал, что по нынешнему сценарию развития эпидемии Украина выходит на 4 000 смертей до конца года.

Как сообщала "Страна", в Украине меры карантина в условиях активного распространения коронавируса нарушает каждый шестой объект хозяйствования.