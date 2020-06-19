Сегодня, 19 июня, В Шевченковском районе Днепра произошла перестрелка. Погиб один сотрудник полиции. Еще один правоохранитель получил ранение. О происшествии "Стране" сообщил источник в правоохранительных кругах.

Утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания нарушителя всем оперативниам и нарядам патрульных предоставили его приметы и описание автомобиля.

Полицейские Шевченковского отделения города увидели похожую по описанию машину. Для установления личности водителя они решили доставить его в отделение. Но во время движения авто копов преступник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом.

В частности, он несколько раз выстрелил из пистолета Макарова в сторону сотрудника Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. Он выхватил пистолет, надел на преступника наручники, после чего скончался.

Пистолет, из которого был совершен стрелянный выстрел. Фото: Нацполиция

Авто, на котором скрывался злоумышленник. Фото: Нацполиция

Это не первое убийство полицейского в регионе в последнее время. В марте "Страна" рассказывала, что в Днепропетровской области мужчина застрелил полицейского и спрятал его тело в багажник своего авто.

Также мы рассказывали о нападении на правоохранителей в Харькове, где бандиты-активисты жестоко избили двух крупных чинов полиции после ДТП с девушкой.