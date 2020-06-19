В Минздраве опровергли мифы о вакцинации во время пандемии коронавируса

В Минздраве опровергли основные мифы антипрививочников. Врачи рассказали, почему необходимо вакцинироваться и что будет, если этого не делать.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций. В то же время, во время пандемии COVID-19 многие взрослые с опаской относятся к вакцинации, особенно к иммунизации детей. Мы собрали самые актуальные вопросы, чтобы рассказать все о вакцинации в условиях новой коронавирусной инфекции", - указано в сообщении.

Безопасно ли вакцинировать детей во время пандемии коронавируса?

Да. Потенциальный контакт с инфекционным заболеванием не является противопоказанием для плановой иммунизации. Соответственно, пандемия COVID-19 не создает риски, связанные с вакцинацией.

Сессии плановой иммунизации следует продолжать насколько это возможно. Однако, необходимо обеспечить соблюдение стандартных мер инфекционного контроля, чтобы максимально снизить риск передачи COVID-19 среди сотрудников и посетителей учреждений.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить плановую вакцинацию в соответствии с Календарем прививок даже во время пандемии коронавируса. Особенно важна вакцинация детей, которые должны получить все вакцины, предусмотренные календарем прививок при рождении и в первые два года жизни.

Повышает вакцинация риск инфицирования или развития коронавируса у ребенка?

Нет. Нет доказательств того, что вакцинация повышает риск инфицирования ребенка COVID-19 или влияет на течение заболевания. Вакцинация против другого заболевания не ослабляет иммунитет человека от другого заболевания.

Более того, плановая вакцинация детей во время пандемии коронавируса защитит их от заболеваний, которым предотвращают с помощью вакцинации. Соблюдение надлежащих мер инфекционного контроля во время сессий иммунизации позволит свести к минимуму потенциальный риск заражения детей коронавирусом.

Безопасно ли вакцинировать ребенка во время инкубационного периода COVID-19?

Да. Вакцинация не создает риски для человека, который был в контакте с инфекционным больным или находится в инкубационном периоде. Это означает, что вакцинация не повлияет на течение заболевания COVID-19 у ребенка, который мог быть инфицирован, но не имел симптомов заболевания на момент вакцинации. Потенциальное инфицирование ребенка коронавирусом также не повлияет на безопасность или эффективность проведенной вакцинации.

Является ли заражение коронавирусом противопоказанием к вакцинации?

Хотя легкие симптомы заболевания: лихорадка и или кашель, которые могут наблюдаться также при коронавирусе, не являются обязательным противопоказанием к вакцинации, чрезвычайно важно, чтобы каждый, у кого тест на COVID-19 оказался положительным, оставался изолированным соответственно с национальными рекомендациями.

Существуют специфические вакцины, рекомендованные для медработников в условиях пандемии?

Сейчас вакцины против коронавируса не существует. 6 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания. 77 других вакцин находятся на стадии доклинических исследований. ВОЗ сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы, как только появится безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, обеспечить ее справедливое распределение.

Напомним, в Китае опасаются, что разработанная местными учеными вакцина от коронавируса не будет готова к продаже до 2021 года. Ее не успеют подготовить, так как для третьей стадии испытаний препарата недостаточно зараженных, которых требуется тысячи.

Как сообщала "Страна", до конца 2020 года в США будет разработана вакцина от коронавируса. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время пресс-конференции.