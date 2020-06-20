Исследователи из Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили в Крыму подземные большие запасы пресных вод с помощью уникальной методики поиска. В перспективе эту методику можно будет использовать для отбора воды вблизи городов и сел полуострова.

Об этом сообщается на сайте СевГУ.

Ученые в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага в крымских горах, где происходит формирование напорных подземных пресных вод. Исследователи установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов Цельсия. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма.

В исследовании использовалась инновационная технология поиска подземных вод с помощью разработанного в СевГУ ядерного магнитно-резонансного "геотомографа". Ядерный магнитный резонанс позволяет возбудить ядро атома в сильном электромагнитном поле. Ученые СевГУ создали аппаратуру, позволяющую возбуждать ядра разных атомов в естественном магнитном поле Земли.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николая Ковалева, уникальность потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды. Опреснители находятся на глубинах боле 2500 м. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года.

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении", - сказал Ковалев.

Основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование. Однако на территории Крыма существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 м и меньше). Обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины.

"Надеемся, что в засушливый год наша технология будет востребована в Крыму для оперативного поиска глубоких подземных вод", - отметил Ковалев.

В начале июня "Страна" сообщала, что водохранилища в Крыму обмелели, и запасы воды сократились в 2,3 раза.

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