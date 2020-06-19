Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении двух новых наград: ордена Николая Пирогова и медали Луки Крымского.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Обе награды названы в честь известных во всем мире медиков. Жизнь обоих была связана с Крымом и войной. Родившийся в Москве и умерший в Виннице Пирогов стал основоположником русской военно-полевой хирургии. Он участвовал в Крымской и Русско-турецкой войне 1877–1878 годов.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) был хирургом, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. В годы Великой Отечественной войны он работал в военных госпиталях. В 1946 году за разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений удостоился Сталинской премии первой степени.

Как сказано на сайте Кремля, награды учреждены "в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации".

Указом президента утверждены статут и описание ордена Пирогова и положение о медали и описание медали Луки Крымского. Правда, последние пока не опубликованы, поэтому точно нельзя сказать, за что их будут вручать. Вероятно, речь идет о наградах для медиков и других работников сферы здравоохранения.

Судя по установленному президентским указом порядку ношения, обе новые награды относятся к числу младших. Медаль Луки Крымского положено носить между медалями "За спасение погибавших" и "За труды по сельскому хозяйству", а орден Пирогова - между орденом "За морские заслуги" и орденом Почета.

До сих пор Путин учреждал новый орден лишь однажды, 18 лет назад. В 2002 году он подписал указ о введении ордена "За морские заслуги".

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