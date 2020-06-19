Венгрия, которая недавно открыла границы для Чехии, Словакии и Австрии, возобновила пропускные операции через пункты пропуска для пассажирских автобусов.

Об этом в пятницу, 19 июня, информирует Госпогранслужба Украины.

По информации пограничников, граждане Венгрии могут въезжать на территорию страны без необходимости проходить карантин. Что касается украинцев, то их также не будут помещать в обсервацию, однако для этого им необходимо находиться в 30-километровой зоне не дольше чем 24 часа. Также граждане Украины допущены на въезд для транзита.

"На карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", - говорится в сообщении.

Представители ведомства добавили, что въезд на территорию Венгрию с целью транзитного проезда осуществляется круглосуточно при наличии у гражданина документа о постоянном месте жительства, разрешения на пребывания, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или другого документа, подтверждающего право на длительное пребывание в этой стране. Также въезжающие лица должны будут согласиться на проверку на коронавирус и не иметь признаков ОРВИ.

Напомним, что Венгрия обещала открыть границу с Украиной 29 мая, однако это решение было пересмотрено.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце пункт пропуска "Тиса" на границе Украины с Венгрией был заблокирован водителями, которые жаловались на усиленные проверки.