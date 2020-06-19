Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса. Он связал это со стремлением стран выйти из карантина и возобновить экономическую и социальную деятельность.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Текущую ситуацию с распространением вируса глава ВОЗ обрисовал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям по понятным причинам надоело сидеть дома. Страны по понятным причинам стремятся возобновлять экономическую и социальную деятельность. Но вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ за четверг получила данные о более 150 тысячах новых заражений. Это рекордный суточный показатель с начала пандемии. Гебрейесус отметил, что около половины случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку. Также пандемия продолжает бушевать в южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", - призвал чиновник.

Согласно последним данным, с начала пандемии в мире зиризились коронавирусом 8,6 млн человек.

Ранее "Страна" писала, что в ВОЗ уверены в неизбежности второй волны коронавируса.

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