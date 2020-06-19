Переход областей к следующему этапу снятия карантина возможен только при условии соответствия эпидситуации в регионе трем критериям. Эпидситуация позволяет ослабить ограничения только в 10 областях.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Пресс-служба ведомства также привела таблицу по областям соответствия критериям.

Критерии отражают контроль передачи вируса и уровень возможностей сети больниц и лабораторий. В МОЗ напомнили их:

инцидентность - количество новых случаев заражений за последние 7 дней, которое должно составлять менее 12 на 100 000 населения;

загруженность коек менее 50% в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19;

охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть более 12 на 100 000 населения за неделю.

Все три показателя соблюдены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее "Страна" писала, что в Житомирской области ужесточили карантин, а во Львовской - продлили до 22 июня.

Мы также сообщали, что Кабмин опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля.