Аэропорт "Харьков" в ночь на пятницу принял первый международный рейс с момента начала карантина. Самолет авиакомпании Belavia прилетел из Минска, а обратно отправился ранним утром 19 июня. Также возобновились полеты Wizz Air в Будапешт.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщает в Facebook.

С сегодняшнего дня рейсы из Харькова в Мински обратно будут выполняться два раза в неделю: каждый понедельник и пятницу. С 4 июля добавятся вылеты в субботу. Цены на билеты стартуют от 2 337 грн в одну сторону (без учета багажа).

В аэропорту отметили, что прилетая из Минска, пассажиры должны пройти температурный скрининг и самоизолироваться на 14 дней с использованием приложения "Действуй дома". Иностранным гражданам помимо этого необходимо предъявить медицинскую страховку, которая покрывает лечение Covid-19 и обсервацию.

Кроме того, в 21:50 в пятницу аэропорт примет рейс Будапешт-Харьков авиакомпании Wizz Air. Обратно в Венгрию самолет отправится в 22:20.

С этого дня рейсы в Будапешт будут выполняться по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 579 грн.

Поскольку в Венгрии действует запрет на въезд для некоторых категорий граждан, перед путешествием пассажиров просят ознакомиться с правилами въезда в страну. Прилетая в Венгрию, украинцы также должны 14 дней соблюдать карантин.

Ранее "Страна" писала, что аэропорт "Львов" тоже возобновил обслуживание международных рейсов.

Два дня назад такие рейсы стал принимать и аэропорт "Киев".