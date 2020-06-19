В Украине меры карантина в условиях активного распространения коронавируса нарушает каждый шестой объект хозяйствования.

Об этом в пятницу, 19 июня, заявил замминистра здравоохранения и главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге по итогам заседания Кабмина.

"По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к инфицированию. Есть нарушения в транспорте", - сказал чиновник.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с понедельника, 22 июня, Госпотребслужба и Нацполиция будут более жестко реагировать на нарушения карантина.

"Если ты заходишь в помещение без маски - на тебя может быть наложен штраф 17 тыс. грн. Если ты собственник ТРЦ или ресторана и не соблюдаешь установленные правила, может быть наложен штраф от 170 тыс. грн до 340 тыс. грн", - сказал чиновник.

Слова Ляшко о нарушениях норм карантина с 08:13. Видео: YouTube/ in time Ukraine

Напомним, что на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал ужесточение контроля за соблюдением карантина в регионах.

Ранее мы писали, что в Кабинете министров Украины обнародовали текст постановления о продлении адаптивного карантина до 31 июля.