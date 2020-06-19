Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Учитывая, что незадолго до этого глава Республики Беларусь пообщался по телефону с Владимиром Путиным, который пригласил его на парад Победы в Москву, собеседники обсудили отношения лидеров двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лавров начал беседу словами: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича".

"Это я вам хочу передать. Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда", - ответил Батька.

Глава МИД РФ заметил, что искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед. Лукашенко согласился с ним.

"Совершенно верно. Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас - президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас", - сказал белорусский лидер, добавив, что эти проблемы оба президента решат.

"Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами (цитата) и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (Владимиром Путиным - Ред.) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно", - заявил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что удастся преодолеть все пандемии: инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую.

Как сообщала "Страна", сегодня Лукашенко проинформировал о срыве подготовки майдана в Беларуси.

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