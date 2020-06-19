В деле о смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло по вине заслуженного артиста России Михаила Ефремова, появились первые потерпевшие. Ими официально признаны родственники погибшего водителя фургона, курьера Сергея Захарова.

Об этом в пятницу, 19 июня, информирует РИА Новости со ссылкой на слова адвоката семьи Захаровых Александра Добровинского.

Сообщается, что потерпевшими в этом происшествии признаны брат Александр, вдова Маргарита и сын погибшего Виталий.

Адвокат также рассказал, что обсуждал со своими клиентами вопрос о поездке следователя в Рязань, где проживает мать погибшего Мария Захарова. Сторона защиты выступала за то, чтобы женщина подписала документы, чтобы ее тоже признали потерпевшей. Однако родные курьера "высказали желание, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, решались только через их адвоката".

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль своего джипа и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

После этого суд Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест на два месяца, до 9 августа.