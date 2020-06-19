В Кабинете министров Украины порекомендовали субъектам хозяйствования на время действия карантина, который был продлен до 31 июля, внести изменения в их режимы и начинать работу в 9:00, 10:00 или более позднее время.

Об этом говорится в постановлении правительства №500 от 17 июня, опубликованном на сайте Кабмина.

Как отмечается в документе, органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности поручено обеспечить на период действия карантина применение там, где это возможно, гибкого режима рабочего времени, который предусматривает разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционную работу. Изменения вводятся с целью ограничения скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы.

Кроме того, субъектам хозяйствования на время карантина посоветовали (в случае необходимости) внести изменения в режимы их работы с целью установления начала работы в 9:00, 10:00 или более позднее время.

Для оптовой и розничной торговли рекомендуется установить начало работы в 10:00 или более позднее время, занимающимся ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, почтовой и курьерской деятельностью, временным размещением и организацией питания, страховой деятельностью, учреждениям образования, оказания социальной помощи, искусства, спорта, а также предприятиям сферы развлечений и отдыха.

Также местным госадминистрациям поручили разработать совместно с органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования вопрос о возможности введения на период действия карантина графиков работы предприятий, учреждений, организаций, предусматривающие разное время начала (окончания) их работы в зависимости от территориального расположения, отраслевой принадлежности, специфики выполнения работ или оказания услуг.

Среди прочего, органам местного самоуправления рекомендовано разработать (скорректировать) маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.

Напомним, 17 июня Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.

Ранее сообщалось, что Нацполиция займется усиленным контролем украинцев за соблюдением карантина.