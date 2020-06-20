Международная группа в составе французских и австралийских геологов изучила состав пород островов Индийского океана. Как оказалось, в южной части водного объекта формируется "эмбриональный континент".

Результаты исследования опубликовал научный журнал Terra Nova.

Традиционно считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов, где океанические литосферные плиты погружаются под континент. В ходе этого длительного процесса образуется гранитная магма, которая поднимается и формирует верхний слой континентов.



Однако исследование, проведенное учеными на островах архипелага Кергелен в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показало, что гранитная магма, а значит и континентальная кора, могут образовываться в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.

Острова архипелага - это возвышающиеся над водой вершины вулканов, которые прорывают океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Однако наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия (магматическое внедрение) более кислых по составу пород гранитного семейства сиенитов. Сиениты встречаются только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе островов Кергелен аномально толстая, как на материках.

Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита на центральном острове архипелага, авторы выяснили, что и внедрение его происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы. Датирование этих слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает период около 3,7 миллиона лет - между 11,6 и 7,9 миллионов лет назад.

Авторы предположили, что сиенитовый массив острова Кергелен - это по сути "эмбрион континента", который через миллионы лет станет полноценным материком.

Они отметили в статье, что для подтверждения их вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что ученые впервые зафиксировали гром и молнии, порожденные вулканом.

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