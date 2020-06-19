Правоохранители Управления противодействия наркопреступности и следователи Ингульского отдела полиции провели в арендованной квартире 30-летней жительницы Николаева, которая занималась незаконным бесконтактным сбытом наркотиков с помощью закладок, обыск, в ходе которого были изъяты крупные партии различных наркотических и психотропных средств.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в пятницу, 19 июня.

Отмечается, что данная квартира использовалась злоумышленницей, как состав интернет-магазина. Для конспирации женщина систематически меняла место расположение склада и свой номер мобильного телефона.

"В ходе обыска полицейские изъяли около 2,7 тыс. закладок наркотических средств и психотропных веществ. Предварительно, это амфетамин, метамфетамин, A-PVP, ЛСД, MDMA и каннабис, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет почти 750 тыс. грн. Кроме этого, изъяты средства сотовой связи и стартовые пакеты разных мобильных операторов", - говорится в сообщении.

Все изъятые вещества были направлены на исследование. После заключения эксперта будет решаться вопрос о привлечении дилерши к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом месяце в Харькове полиция со стрельбой задержала закладчиков наркотиков. Один из них получил ранение ягодицы.

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