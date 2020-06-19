В Китае опасаются, что разработанная местными учеными вакцина от коронавируса не будет готова к продаже до 2021 года. Ее не успеют подготовить, так как для третьей стадии испытаний препарата недостаточно зараженных, которых требуется тысячи.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

"Вакцина не появится на рынке до следующего года при актуальном развитии событий", - заявили в китайской фармацевтической компании China National Biotec Group's.

Представители компании надеются на расширение международного сотрудничества для проведения третьей стадии испытаний, чтобы вакцина все-таки как можно скорее поступила на рынок.

В Китае в последнее время за сутки регистрировали менее 10 новых случаев заражений, что затрудняет испытание препарата на стадии, которая требует участия тысяч человек.

Как сообщала пресса, в последние дни зарегистрирована новая вспышка инфекции в Пекине. В Китае уже заявили, что взяли ее под контроль.

Ранее "Страна" писала, что, согласно последним данным, в Италии коронавирус гулял по стране до того, как его выявили в КНР.