Вслед за "Киевом" обслуживание международных рейсов возобновил аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого. Сегодня он примет первых пассажиров из Германии.

Об этом в пятницу, 19 июня, написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов - Берлин, Дортмунд - Львов, Львов - Дортмунд и Берлин - Львов", - сообщил чиновник.

Стоит отметить, что "Львов" обслуживает рейсы из Варшавы, Баку, Вены, Мадрида, Рима, Тель-Авива, Минска а также других городов. Аэропорт, построенный к Евро-2012, в прошлом году принял 2,217 миллионов человек, что на 38,8% больше чем за 2018 год.

Напомним, международное регулярное авиасообщение в Украине возобновилось с понедельника, 15 июня.

О том, что происходило в первый день возобновления авиасообщения после авиакарантина в "Борисполе", мы писали в отдельном материале.