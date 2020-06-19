Власти Турции решили ввести на выходные в июне ограничительные меры из-за роста заболеваемости Covid-19. В стране будет действовать комендантский час, который ранее уже вводили для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкие издания.

В ближайшую субботу во всех провинциях Турции комендантский час будет действовать с 9:00 до 15:00. Такие же ограничения будут и на следующих выходных - 27 и 28 июня.

Власти обосновали введение ограничений выпускными школьными экзаменами и вступительными - в университеты. Комендантский час поможет избежать скопления большого числа людей на улицах.

Кроме того, Совет научных экспертов по коронавирусу страны рекомендовал сделать обязательным ношение масок в общественных местах в Стамбуле, Анкаре и других крупных турецких городах.

В последние дни в Турции наметился рост темпов распространения коронавирусной инфекции. За время эпидемии в стране в общей сложности зарегистрировано почти 185 тысяч случаев заболевания. Около 4,8 тысяч больных скончались.

Как писала "Страна", с 1 июля украинцам можно будет летать в Турцию без самоизоляции и тестирования.

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