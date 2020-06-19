В субботу, 20 июня, большая часть Украины все еще будет затянута дождями, а в отдельных районах не исключены град и шквалы. Лишь на востоке страны ожидается жаркая погода без осадков. Тем временем на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют значительные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в западных областях ночью +12-17 градусов, днем потеплеет до +​​20-25. На остальной территории Украины в ночные часы ожидается +15-20, днем ​​- до +25-30 гардусов. На востоке страны обещают жару до +33.

В субботу кратковременные дожди с грозами ожидаются в Киеве. Температура в столице ночью +17-19 градусов, днем +​​27-29.

Также синоптики предупреждают, что 20 июня в восточных ркгионах, а также в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве температура воды в Днепре превысила +20 градусов на 10 дней позже обычного.

Также мы сообщали, что в Киеве после ливня на парковке образовалось озеро с водоворотом, в котором закружило автомобиль.