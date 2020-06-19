На территории Житомирской области решением местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усилен карантин. А во Львовской области такая же комиссия продлила действие карантинных ограничений до 22 июня.

Об этом сообщают пресс-службы Житомирской облгосадминистрации и Львовской облгосадминистрации.

Что касается Житомирщины, то комиссия по ТЭБ и ЧС решила следующее:

усилить контроль за соблюдением жителями мер безопасности в помещениях и общественном транспорте (использование масок и дезсредств, физическое дистанцирование);

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха;

запретить работу учреждений по размещению;

запретить проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, религиозных, рекламных) с количеством участников более 10 - кроме учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных команд Украины и тренировок команд профессиональных спортивных клубов;

разрешить кафе и ресторанам обслуживать посетителей только на открытых площадках;

проводить богослужения при соблюдении карантинных норм.

Эти запреты будут действовать до стабилизации эпидемической ситуации в области.

Также комиссия постановила увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных, внутриобластных и межобластных автобусных маршрутах, а также обеспечить контроль соблюдения водителями автобусов санитарных норм.

В Житомирской ОГА напомнили, что к 18 июня в регионе показатель инцидентности равен 13,42, загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет 3,08%, а число ПЦР и ИФА тестов на 100 тысяч населения - 27,24.

Во Львовской области председатель ОГА Максим Козицкий отметил, что трехмесячный карантин сильно утомил не только Украину, но и весь мир. Однако сейчас не время расслабляться, так как за предыдущие сутки на Львовщине появились 142 новых больных Сovid-19. Поэтому карантин продлевается до 22 июня.

Охват тестированием на 100 000 населения Львовщины составляет 50,61, инцидентность - 40,4, доля занятых коек - 40%.

Тема ослабления карантинных мер в области будет рассмотрена на ближайшем заседании в понедельник, 22 июня. К этому времени ожидают внесения изменений в постановление Кабмина №392 от 20 мая, которые позволят дифференцировать подходы по усилению или ослаблению карантина.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство собирается усилить контроль за соблюдением карантина в регионах.

Также мы писали, что к этому контролю привлекут Нацполицию.