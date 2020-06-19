Коронавирусом заболели не менее полусотни сотрудников предприятии "ОДЕК", на котором в три смены работает полторы тысячи человек. Завод расположен в поселке Оржив Ровенской области. Об этом во время брифинга заявил заместитель губернатора региона Сергей Подолин.

"В Ровенском районе есть проблема - заболеваемость предприятии ОДЭК. Неоднократно общались с руководителем предприятия, есть ряд замечаний по доставке трудового коллектива, так как на предприятии работает полторы тысячи человек в три смены. По нашей информации, там как минимум 50 больных COVID-19", - рассказал замглавы Ровенской ОГА.

Власти Ровенской области совместно с лабораторным центром планируют принимать профилактические меры для безопасности работников завода и жителей Оржева.

Напомним, по состоянию на утро 19 июня, в Ровенской области коронавирус выявлен у 2720 человек, в том числе у 182 детей. В связи с резким ростом заболеваемости Кабмин заявил о второй волне коронавируса в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус пробрался в Высший антикоррупционный суд.

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