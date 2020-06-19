Посольство США опубликовало правила въезда в страну из Украины в условиях коронавирусной пандемии и уточнило, какие ограничения могут встать на пути украинских туристов.

Соответствующий пост был опубликован в Twitter дипмиссии в пятницу, 19 июня.

Сообщается, что согласно правилам въезда, попасть в Соединенные Штаты могут те, кто имеет визу и пребывали в Украине или на территории любого другого не "запрещенного" государства последние 14 дней на момент вылета.

Так, в список "запрещенных" указом президента Дональда Трампа стран на данный момент входят:

Китай (кроме Гонконга и Макао), Иран, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания (включая Северную Ирландию) и Бразилия.

Украинцы также не смогут долететь в США транзитом через территории вышеуказанных стран. Однако если у человека есть американское гражданство или "зеленая карта", на него данные ограничения не распространяются и он сможет вылететь домой из любой страны.

Напомним, что недавно самый крупный авиаперевозчик Украины авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) отменила большую часть международных рейсов до 1 августа текущего года, а в июне выполнит отдельные рейсы.

Ранее мы писали, что с 15 июня украинцы могут совершать путешествия в Албанию и США без каких-либо ограничений на границе, связанных с распространением коронавирусных инфекций.