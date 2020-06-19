"Укрзализныця" продолжила постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, добавив на рейсы еще 50 электричек.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба УЗ.

Как отмечается, с 23 июня будут курсировать еще 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 24 июня - 23 поезда "Южной железной дороги".

В данный момент по Украине курсируют 553 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных их количество 24 июня составит 603.

В компании призвали пассажиров соблюдать социальную дистанцию, надевать маски, а в случае симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Также в УЗ добавили, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

Напомним, на ближайшие выходные и в День Конституции "Укрзализныця" пустит пять дополнительных поездов.

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