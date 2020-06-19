Святослав Вакарчук, которому накануне Рада отказала в сложении полномочий нардепа, сегодня нашел способ сложить полномочия и уйти из украинской политики - он вышел из фракции, что, по Конституции, автоматически ведет к потере мандата через решение съезда партии и ЦИК.

Тем не менее, год, проведенный Вакарчуком в рядах его партии "Голос" оказался крайне поучительным.

Пожалуй, никому еще не удавалось так быстро уничтожить рейтинг своей политической силы, как фронтмену "Океана Эльзы". И это при том, что его партия не имела негативной предыстории, как у того же Порошенко.

Как получилось у Вакарчука так быстро потерять "Голос" и чем вообще запомнился певец в политике - разбиралась "Страна".

Рождение "Голоса"

Партия Вакарчука появилась на свет после победы на выборах Владимира Зеленского - за несколько дней до его инаугурации. 16 мая политсила устроила уличную презентацию на Старокиевской горе в столице.

"С сегодняшнего дня в Украине зазвучит новый голос. Мой голос. Ваш голос. Наш с вами голос", - заявил Святослав.

Там же певец и представил своих основных соратников, которых позже завел в Раду. Это была смесь из "соросят", националистов и журналистов. То есть по составу новая партия мало чем отличалась от близкой ей по духу "Европейской солидарности".

Однако главным действующим лицом был сам Вакарчук - кто бы ни рулил его партией на самом деле (главным бенефициаром, судя по списку "Голоса", называли олигарха Виктора Пинчука, а также бизнесмена Томаша Фиалу - оба близки к Джорджу Соросу). Выход Славка на политическую арену был попыткой оседлать тренд и повторить кульбит Зеленского, который выиграл выборы на эксплуатации имиджа "новых лиц в политике".

Правда, Вакарчук - лицо не совсем новое, но в Раде он был давно, и всеми это как-то подзабылось. Достаточно было того, что его знали как рок-звезду - правда, исключительно промайдановского толка. Что и предопределило некоторый успех "Голоса" на западе Украины. Партия прошла в Раду последней (5,82%) и получила там два десятка мандатов.

Если бы "Голоса" не было, то его избирателя скорее всего подхватила бы партия Порошенко. Вакарчук вошел на электоральное поле экс-президента: за него голосовала та часть Украины, которую устраивала повестка Порошенко, но не устраивал он сам.

Вакарчук для такого избирателя был как Порошенко, только помоложе и без коррупционного шлейфа. А в остальном он также разделял идеологию "армии, мовы, веры". И, как показала последующая парламентская история - по всем подобным вопросам фракции Порошенко и Вакарчука голосовали в унисон.

Хотя изначально "Голосу" предлагали войти в коалицию с партией Зеленского. Об этом заявил сам президент в день парламентских выборов. Но когда стало известно, что "Слуга народа" формирует монобольшинство, такая необходимость отпала.

Да и Вакарчук не хотел в коалицию со "слугами": в силу малочисленности его фракции ему не собирались давать значимых должностей. А без этого нести политические издержки нахождения во власти "Голос" не хотел, предпочитая оставаться такой себе "правой оппозицией" и заниматься критиканством.

Чем Славко занимался в Раде

Всего за время своей каденции Вакарчук подал в парламент - сам или соавторстве - 21 законопроект или проект постановления, но только шесть из них стали действующими.

Абсолютно все они, если говорить о принятых, касаются так или иначе конфликта с Россией, что в Крыму, что на Донбассе - санкции, заявления, осуждающие РФ, выборы в Крыму и так далее.

Большинство документов, под которыми подписался Вакарчук, но они не прошли Раду - о том же самом. Запрет на поставки воды в Крым, помощь ветеранам АТО и так далее.

Да и вся партия "Голос" гнула ту же линию. Она предлагала выйти из Минских соглашений, требовала, причем в лице Вакарчука, ввести уголовную ответственность за "сепаратные переговоры" с Россией. А также просила у силовиков проверять телеканалы NewsOne, 112 и ZiK. И не трогать порошенковский телеканал "Прямой".

Одновременно депутаты от "Голоса" были регулярными участниками многих акций националистов против Зеленского (например, Штайнмайер-майдана) или в защиту праворадикалов, которых иногда пытались судить (к примеру, Стерненко).

Так, после перепалки президента Зеленского с радикалами "Нацкорпуса" в Золотом Вакарчук пригрозил ему "гневом".

А Нормандская встреча, на которую в декабре поехал Зеленский, Вакарчук называл "ловушкой для Украины".

В общем классическая "партия войны".

При этом сам Вакарчук регулярно прогуливал заседания парламента. Обвиняли его и в неперсональном голосовании. Удивительное перемещение Вакарчука в пространстве и времени наблюдал нардеп Максим Бужанский, рассказывая как карточка Вакарчука могла голосовать, когда он стоял в проходе.

Концерты и уголовное дело

Наиболее скандальная история, которая вскрылась по Вакарчуку после его возвращения в политику, связана с концертами лидера "Океана Эльзы". Стало известно, что известный борец с российской агрессией в 2015 году выступал перед олигархами из России в Монако и в Майами.

То есть в год самых тяжелых поражений украинской армии.

В королевске Монако фронтмен "Океана" спел на вечеринке российского водочного магната Александра Мечетина - владельца бренда "Белуга".

А в Майами он выступил на новогодней "русской вечеринке" в отеле Fontainebleau Miami Beach.

Интересно, что за эти и другие концерты 2015 года Вакарчук не платил налоги, заявил юрист Андрей Портнов. В марте этого года он обвинил Вакарчука в сокрытии доходов от зарубежных концертов с помощью офшорных компаний и швейцарского банка.

Например, по данным Портнова, выступление в Праге в апреле 2015 года было оплачено через компанию Krim Associates S.A., зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Предоплата за концерт в размере 155 тысяч крон прошла через швейцарский банк, в котором открыт счет этой компании.

Украина с этого заработка Вакарчука ничего не получила.

Позже Портнов подал заявление в Госфискальную службу, та открыла дело по факту отмывания почти 13 миллионов гривен. Интересно, что о получении этой суммы и внесении ее в декларацию накануне заявил Вакарчук. Портнов считает, что Вакарчук таким образом замаскировал свои реальные доходы через офшоры.

Вакарчук эту историю комментировать отказался.

Еще один скандальный концерт Вакарчук дал осенью в Минске. Певец утверждал, что поскольку он депутат, то гонорар за выступление не взял. Во что мало кто поверил.

А в декабре он выступил на корпоративе компании Wargaming в том же Минске. То есть депутатскую деятельность певец совмещал с откровенным бизнесом: ходили слухи, что за этот концерт он получил 100 тысяч евро.

Правда, в итоговой декларации за 2019 год Вакарчук указал лишь 300 тысяч гривен гонораров. Хотя реально ставки "Океана Эльзы" за концерт - десятки тысяч долларов. То есть два концерта в Минске явно не могли дать такой мизерной суммы.

Интересно, что Святослав умудрялся зарабатывать даже на своей партии, которая платила ему за использование его музыки.

Тайланд, газ, Архимед. Другие зашквары Святослава

В январе 2019 года Вакарчук тайно ездил отдыхать в Таиланд. Только после того, как кадры на пляже попали в сеть, он признался, что провел новогодние каникулы на известном тропическом курорте.

"Да, я ездил в Таиланд. Я там был несколько дней (где-то в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и назад рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - подтвердил народный депутат.

При этом перелет в Бангкок и назад бизнес-классом на новогодние праздники стоит $3500-4000.

История показательна с той точки зрения, что Святослав - один из тех политиков, которые постоянно говорят, что в стране война, призывают к мобилизации, но сами при этом ведут роскошный образ жизни.

Вакарчук со своей гражданской женой Лялей Фонаревой

При этом Вакарчук регулярно показывал свою некомпетентность в социальных вопросах, близких большиству жителей страны.

Во время телевизионных дебатов с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко лидер партии "Голос" не смог ответить на вопрос о стоимости кубометра газа для населения.

"Вот вы знаете сколько в платежках сейчас стоит цена за кубический метр газа?" - интересуется у Вакарчука Тимошенко.

"Абсолютно...", - уверенно отвечает тот.

"Ну, сколько? Ну, приблизительно", - наводит уточняющие вопросы Юлия Владимировна.

"250".. - задумавшись и поймав подсказку из зала неуверенно проговорил он вместо правильного ответа в "8500".

Интересно, что при этом лидер партии "Голос" - автор кандидатской диссертации по теоретической физике "Суперсимметрия электронов в магнитном поле". Что не помешало ему в декабре приписать Галилею знаменитое высказывание Архимеда.

В прямом эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера физик-математик Вакарчук сказал: "Помните? Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю, как говорил Галилей".

Почему и как Вакарчук ушел из политики

Первые плохие звоночки для партии "Голос" прозвучали зимой, когда его рейтинги обвалились до уровня 2-3%.

Партия Вакарчука теряла сторонников по двум причинам. Первая - "Голос" к тому времени окончательно стал идеологическим довеском "Европейской солидарности", не имея никакого самостоятельного имиджа или образа действий.

Партия Порошенко по всем совместным темам - Донбасс, украинизация, Россия - солировала ярче и весомее. То есть отвалился тот электорат, который хотел прозападного, майданного политика, но отличающегося от Порошенко. Как только Святослав поехал в "обозе" у Петра Алексеевича, рейтинг "Голоса" стал перетекать к "ЕС".

Параллельно политсила Вакарчука голосовала за все "антинародные" решения власти, которых требовал МВФ - например, за закон о продаже земли.

Вторая причина - рейтинг уронили финансовые и прочие скандалы вокруг Святослава, которые резко испортили его имидж "морального авторитета нации".

Уже в марте Вакарчук начал готовить свое бегство. Он сложил с себя управление партией, которую возглавила нардеп Кира Рудык. А в начале июня Святослав заявил, что сдает депутатский мандат.

Он объяснил это тем, что миссию свою - дать альтернативу Зеленскому и Порошенко - он выполнил. "Если бы мы не создали эту партию, большое количество проевропейских патриотических избирателей просто остались бы дома", - описал свое главное достижение Вакарчук.

Однако Раде такого объяснения оказалось мало. За его отставку парламент, чтобы потроллить певца, не проголосовал. А депутаты начали требовать от него сначала отчета о проделанной работе и выполненных обещаниях.

В итоге Святослав вынужден был пойти другим путем и самоисключиться из фракции - что автоматически лишает его мандата, поскольку избран Вакарчук был по партийному списку.

Так закончился более чем годовой забег в Раду Святослава Вакарчука.