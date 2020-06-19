Переболевший коронавирусом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что не сможет поехать в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня. Причиной этого он указал эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщает Sputnik Армения.

В письме президенту России Владимиру Путину Никол Пашинян отметил, что с большим удовольствием принял приглашение, однако не сможет присутствовать на мероприятиях: визиту препятствует эпидемиологическая ситуация.

"Победа в Великой Отечественной войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений", - говорится в письме Пашиняна.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер-министр Армении Пашинян и вся его семья заразились коронавирусом.

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