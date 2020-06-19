Глава УПЦ КП Филарет не просил правоохранителей открывать уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко по Томосу, это сделали верующие.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Патриархии.

"В связи с политическими спекуляциями вокруг уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, должны заявить следующее: предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата святейший патриарх киевский и всея Руси Филарет не обращался к правоохранительным органам по делу, о котором идет речь, и не был его инициатором. Это сделали верующие, права которых нарушены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что Филарет не выступал против существования ПЦУ, он против зависимости этой церкви от Константинопольского Патриархата. Также он выступал не против Томоса как такового, а против его текста, в котором прописана зависимость ПЦУ от Константинополя.

Также в патриархии подчеркнули, что Филарет борется с незаконным снятием с регистрации УПЦ КП, которое состоялось 30 января 2019 года во времена президентства Порошенко.

Согласно заявлению, целью уголовного производства "является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ".

Напомним, вчера Петр Порошенко заявил, что против него возбудили део из-за "разжигания религиозной вражды" по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью. В свою очередь в ГБР подтвердили, что СБУ открыла дело еще в 2019 году.

Сегодня "Страна" детально разбиралась, что это за история и реально ли по ней отправить бывшего президента за решетку.