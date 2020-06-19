У Филарета заявили, что дело против Порошенко за Томос инициировали верующие
Глава УПЦ КП Филарет не просил правоохранителей открывать уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко по Томосу, это сделали верующие.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской Патриархии.
"В связи с политическими спекуляциями вокруг уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, должны заявить следующее: предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата святейший патриарх киевский и всея Руси Филарет не обращался к правоохранительным органам по делу, о котором идет речь, и не был его инициатором. Это сделали верующие, права которых нарушены", - говорится в сообщении.
Кроме того, в заявлении говорится о том, что Филарет не выступал против существования ПЦУ, он против зависимости этой церкви от Константинопольского Патриархата. Также он выступал не против Томоса как такового, а против его текста, в котором прописана зависимость ПЦУ от Константинополя.
Также в патриархии подчеркнули, что Филарет борется с незаконным снятием с регистрации УПЦ КП, которое состоялось 30 января 2019 года во времена президентства Порошенко.
Согласно заявлению, целью уголовного производства "является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ".
Напомним, вчера Петр Порошенко заявил, что против него возбудили део из-за "разжигания религиозной вражды" по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью. В свою очередь в ГБР подтвердили, что СБУ открыла дело еще в 2019 году.
Сегодня "Страна" детально разбиралась, что это за история и реально ли по ней отправить бывшего президента за решетку.